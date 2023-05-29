Рудова игриво намочила свои «булочки»: в крохотном бикини окунула аппетитные округлости прямо в водичку

На этот раз Наталья поделилась горячими кадрами, снятыми на Бали. Она позировала в черном бикини. Блондинка окунала свои бедра прямо в воду. Актриса игриво выставила свои округлости на показ. Рудова продемонстрировала округлые формы. Она восхитила пользователей Сети своей природной красотой.

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