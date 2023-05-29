Рудова игриво намочила свои «булочки»: в крохотном бикини окунула аппетитные округлости прямо в водичку

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса на Бали решила сделать горячие фото, которые попали в Сеть.

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». И теперь блондинка все чаще снимается в пикантных сценах. В свои 39 лет она не стесняется на камеру оголять формы. Артистка регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. 

На этот раз Наталья поделилась горячими кадрами, снятыми на Бали. Она позировала в черном бикини. Блондинка окунала свои бедра прямо в воду. Актриса игриво выставила свои округлости на показ. Рудова продемонстрировала округлые формы. Она восхитила пользователей Сети своей природной красотой.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

«Ох, вот это чикуля», «Фигурка роскошная», «Ну хороша», «Умеет жарить свои булочки», «Ого, вот это формы», «Блондинка на миллион», «Так надо заманивать женихов», «Тут все идеально», «Сочная такая», — стали писать подписчики.

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