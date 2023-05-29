«Пушистым образом заменил мне полотенце»: обнаженная Волочкова прикрыла сокровенное, прижав к себе кота

На этот раз Волочкова устроила массаж прямо в своем особняке. Она решила полностью раздеться, а после процедуры использовала кошку, чтобы прикрыть свои прелести, так как полотенца под рукой не оказалось. Анастасия выложила откровенное фото в соцсети, ошарашив своих поклонников.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».