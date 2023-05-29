«Пушистым образом заменил мне полотенце»: обнаженная Волочкова прикрыла сокровенное, прижав к себе кота

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

Балерина ошарашила поклонников своим поступком.

Анастасия Волочкова много лет выступала в Большом театре. Теперь балерина все чаще оказывается в скандальных ситуациях. Она в свои 47 лет не стесняется оголяться на публике. Порой артистка красуется в откровенных нарядах. Она также регулярно хвастается своим шпагатом. 

На этот раз Волочкова устроила массаж прямо в своем особняке. Она решила полностью раздеться, а после процедуры использовала кошку, чтобы прикрыть свои прелести, так как полотенца под рукой не оказалось. Анастасия выложила откровенное фото в соцсети, ошарашив своих поклонников. 

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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

«Сегодня сеанс массажа помог делать котик Риччи. Он чудесным и пушистым образом заменил мне полотенце. Бегу на репетицию», – написала звезда.

Подписчики были возмущены поступком балерины. «Вот выставляете подобные фото, а потом удивляетесь, что вас критикуют?», «Ну как дочь не будет стесняться, такую мать», «Переходит все границы. Безумие какое-то», — стали писать в Сети.

 

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