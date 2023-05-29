Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве

Певица Слава много лет выступает на сцене. 29 мая стало известно, что она была экстренно госпитализирована. 43-летнюю артистку доставили в одну из больниц в Москве. Врачи подозревают у нее воспаление легких.
«Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — поделился источник с журналом «СтарХит».
К слову, Слава в последнее время не только много гастролировала. Она также помогала своей дочке Саше, которая не так давно стала мамой. Певица с радостью сидела с внуком, давая молодым родителям отдохнуть.
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«Даем мамочке отдохнуть! В бутылочке мамочкино молочка. Бабуля вся в счастье!» — делилась артистка.
А недавно дочка Саши признала в соцсетях, что заболела вся семья. Приболел и почти двухмесячный внук певицы — Арсений.