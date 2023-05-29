Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве

К слову, Слава в последнее время не только много гастролировала. Она также помогала своей дочке Саше, которая не так давно стала мамой. Певица с радостью сидела с внуком, давая молодым родителям отдохнуть.

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«Даем мамочке отдохнуть! В бутылочке мамочкино молочка. Бабуля вся в счастье!» — делилась артистка.

А недавно дочка Саши признала в соцсетях, что заболела вся семья. Приболел и почти двухмесячный внук певицы — Арсений.