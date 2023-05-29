Ольга Бузова в крохотной юбке засветила свои мощные бедра на побережье: выставила напоказ формы

Ольга Бузова много лет выступает на сцене. Она стала известной телеведущей и певицей. В свои 37 лет артистка не стесняется демонстрировать прелести фигуры. Она не скрывает, что мечтает о семье и детях. Примечательно, что наряды звезды порой очень смелые. На днях она приехала в родной Санкт-Петербург, где устроила променад на набережной.
Примечательно, что Бузова облачилась в летний наряд. Она щегольнула в топике с откровенным декольте и шифоновой мини-юбке в горох. Телеведущая не только блеснула ложбинкой, но и засветила свои загорелые бедра. Ольга красовалась прямо на улице, не стеснясь демонстрировать формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие поразились тому, как она одета в мае. Другие снова отметили, что артистка поправилась.
«Ну прям мамасита», «Наряд для курорта», «Просто дама с формами», «Юбка больше девочке подошла бы, а не взрослой тете», — стали писать в Сети.