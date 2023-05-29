Ольга Бузова в крохотной юбке засветила свои мощные бедра на побережье: выставила напоказ формы

Примечательно, что Бузова облачилась в летний наряд. Она щегольнула в топике с откровенным декольте и шифоновой мини-юбке в горох. Телеведущая не только блеснула ложбинкой, но и засветила свои загорелые бедра. Ольга красовалась прямо на улице, не стеснясь демонстрировать формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».