«Можно кайфовать»: вернувшийся на «Дом-2» после развода с Рапунцель Дмитренко поделился первыми кадрами с Поляны

Бывший участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко оказался действующим. После расставания с Ольгой Рапунцель Дима Дмитренко подался на телестройку, повторяя путь Тиграна Салибекова. Отец троих сыновей после развода с их матерью Юлией Салибековой сразу же пришел на проект. То же самое сделал и папаша двух дочерей Дмитрий Дмитренко.

На Поляне он чувствует себя настоящим героем. В микроблоге Дмитрий Дмитренко поделился первыми кадрами со съемочной площадки, деловито шагая по ней и обещая телезрителям много интересного в эфире «Дома-2».

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