Нереально красивая Хюррем: Мерьем Узерли в нюдовом платье с корсетом и пышной юбкой предстала в Эр-Рияде

Звезда турецкого сериала «Великолепный век», сыгравшая роль Хюррем-султан, актриса Мерьем Узерли с огромной скоростью меняет локации и наряды.

На днях Мерьем Узерли блистала на фестивале в Каннах, демонстрируя платье российского дизайнера. А уже в выходные отметилась на светском мероприятии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где красовалась в наряде иракского модельера.

Мерьем Узерли разместила видео, на котором запечатлена, кружащейся в платье нюдового оттенка с корсетом и пышной многослойной юбкой. В микроблоге Мерьем Узерли рассказала, кто создал для нее наряд. И отдельно упомянула свою старшую дочку Лару, украшение от которой надела на руку.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».