Над Ксенией Собчак поглумились в Сети из-за нелепой ошибки — хейтеры злорадствуют

На днях журналистка Ксения Собчак разместила в своем блоге короткий пост о том, как важно сохранять иронию к себе. В тексте было всего 5 предложений. Однако это не уберегло Ксению от досадной ошибки.

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Собчак пропустила мягкий знак в глаголе совершенного вида. И внимательные подписчики, естественно, тут же указали ей на этот промах.