Стройная, не узнать: исхудавшая после тяжелого развода Ольга Рапунцель предстала с лапочками-дочками Василисой и Софией

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель находится сейчас в состоянии бракоразводного процесса с отцом ее двух дочек Дмитрием Дмитренко. После разрыва Рапунцель осталась на руках с двумя крошками Василисой и Софией, а Дмитренко подался на проект.
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко расстались со скандалом, сейчас супруги делят имущество. Разумеется, на фоне стресса и жутких неприятностей в жизни Ольга Рапунцель стремительно похудела, превратившись в ту стройную красотку, какой однажды пришла на «Дом-2».
В микроблоге Ольга Рапунцель поделилась снимком, на котором предстала с дочками Василисой и Софией. Только поклонники на этот раз обратили внимание не на малюток, а на их маму. Они в восторге от того, как стала выглядеть Ольга – и постройнела, и похорошела. Развод на пользу, что называется.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ольга Рапунцель с дочками Василисой и Софией. Фото: соцсети
«Всегда везде и вместе. Это то, что сейчас интересует меня больше всего в моей жизни, — воспитать своих дочек и дать им счастливое детство и прекрасное будущее», — подписала кадр Ольга Рапунцель.