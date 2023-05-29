Стройная, не узнать: исхудавшая после тяжелого развода Ольга Рапунцель предстала с лапочками-дочками Василисой и Софией

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель находится сейчас в состоянии бракоразводного процесса с отцом ее двух дочек Дмитрием Дмитренко. После разрыва Рапунцель осталась на руках с двумя крошками Василисой и Софией, а Дмитренко подался на проект.

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко расстались со скандалом, сейчас супруги делят имущество. Разумеется, на фоне стресса и жутких неприятностей в жизни Ольга Рапунцель стремительно похудела, превратившись в ту стройную красотку, какой однажды пришла на «Дом-2».

В микроблоге Ольга Рапунцель поделилась снимком, на котором предстала с дочками Василисой и Софией. Только поклонники на этот раз обратили внимание не на малюток, а на их маму. Они в восторге от того, как стала выглядеть Ольга – и постройнела, и похорошела. Развод на пользу, что называется.

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