Марина Африкантова в бикини приспустила стринги, обнажив сокровенное: плещется в море, не зная стыда

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова после измены мужа Романа Капаклы и разрыва с ним стала гораздо чаще, чем раньше, размещать в микроблоге фотографии откровенного содержания.

Марина Африкантова, которая уже несколько месяцев живет в Дубае, много времени проводит на пляже и балует поклонников снимками в бикини.

На этот раз Марина Африкантова приспустила трусики от бикини слишком низко. Так, что стали видны ямочки в области нижней части живота. Очень откровенно! При этом Марина Африкантова плещется в море, в ее руке бокал с коктейлем. Она бесстыдно счастлива.

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