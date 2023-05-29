Валя Карнавал коротает вечера с красивым мужчиной — не с Сашей Стоуном

В Сети ходят слухи о том, что Валя Карнавал рассталась со своим женихом Сашей Стоуном. Блогеры отписались друг от друга и перестали появляться вместе на публике.

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И хотя официальных заявлений от пары еще не было, фанаты Вали склонны считать, что это конец. Так как на днях девушка признавалась подписчикам, что переживает сейчас тяжелые времена.

Однако Валя не из тех, кто будет долго страдать на камеру. Девушка всем своим видом дает понять, что жизнь продолжается. И в этом звезду поддерживают не только поклонники, но и самые близкие люди. На днях Карнавал показала в своем блоге, как проводит вечер в компании брата.

«Чилим, едим раков, смотрим сериальчик. Мама, спасибо за старшего брата!» — прокомментировала Валя видео с семейного отдыха.

Примечательно то, что на этой записи промелькнул огромный букет роз. Все выглядит так, словно цветы случайно попали в кадр. Но, возможно, девушка таким образом намекнула на то, что у нее появился новый поклонник.