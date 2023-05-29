Фееричное возвращение: Либерж Кпадону стала участницей нового «Дома-2»

Бывшая участница телестройки, одна из ярких девушек проекта, африканка Либерж Кпадону вновь появилась на «Доме-2».
Сначала 35-летняя Либерж Кпадону была приглашена на реалити-шоу в качестве члена жюри конкурса «Человек года», а затем решила тряхнуть стариной.
В эфир уже вышли первые выпуски проекта с участием Либерж Кпадону. Она осталась верна себе - Либерж Кпадону по-прежнему обожает сплетничать и перемывать всем косточки и мастерски провоцирует скандалы.
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Напомним, впервые на проект «Дом-2» на телеканале ТНТ Либерж Кпадону пришла в 2011-м году, когда ей было чуть за двадцать лет. Она - одна из долгожительниц телестройки. В 2014-м году на проекте Либреж Кпадону вышла замуж за Евгения Руднева. Правда, этот брак быстро распался. Либерж Кпадону больше не стала связывать себя узами брака ни с кем.