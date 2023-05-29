Фееричное возвращение: Либерж Кпадону стала участницей нового «Дома-2»

Бывшая участница телестройки, одна из ярких девушек проекта, африканка Либерж Кпадону вновь появилась на «Доме-2».

Сначала 35-летняя Либерж Кпадону была приглашена на реалити-шоу в качестве члена жюри конкурса «Человек года», а затем решила тряхнуть стариной.

В эфир уже вышли первые выпуски проекта с участием Либерж Кпадону. Она осталась верна себе - Либерж Кпадону по-прежнему обожает сплетничать и перемывать всем косточки и мастерски провоцирует скандалы.

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