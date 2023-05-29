Губы-вареники, землистый цвет лица: какой Юлия Белая была на «Доме-2» и как выглядит сейчас – резкий контраст

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Белая, несомненно, одна из самых заметных девушек телестройки. Яркая и эпатажная Юлия Белая никогда не боялась экспериментов с внешностью и в итоге за четыре года из симпатичной девушки превратилась в особо с перекаченным лицом.

Юлия Белая пришла на «Дом-2» в марте 2019 года, когда ей было уже тридцать лет. На тот момент она выглядела явно моложе своих лет. Светлые волосы, милое лицо, аккуратные губки.

Ко второму приходу на обновленное реалити-шоу Юлия Белая выглядела уже далеко не так нежно.

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