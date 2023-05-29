«Глазки почти что слиплись»: как 74-летняя Пугачева выглядит в Израиле — последнее видео

Алла Пугачева без стеснения позирует тут и там, козыряя своим помолодевшим видом. Пока артистка голосила, сидя в концертном зале, кому-то из ее сопровождения удалось заснять Примадонну вблизи. Причем Алла Борисовна буквально клюнула камеру носом, заглушив толпу на концерте скрипучим ломким смехом. Поклонники уже обсудили то, как моложаво Примадонна выглядит в Израиле. Многие обратили внимание, что 74-летняя Алла Пугачева следить за собой: кожа разгладилась, на лице мизер морщин, только глазки стали уже, словно слиплись.

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