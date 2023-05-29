«Решение принято двумя взрослыми людьми»: Алена Ашмарина из «Дома-2» рассталась с отцом своих дочерей-близнецов

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина поделилась печальной новостью с подписчиками. Она и отец ее дочерей-близняшек Авроры и Арианы Жан-Поль Чуркин приняли решение окончательно расстаться.
Алена Ашмарина заявила, что ее уже променяли на другую. Но при этом сделала акцент на том, что разрыв произошел раньше, чем Жан-Поль завел новое знакомство.
«И я прошу об одном: никого не винить. Это решение принято двумя взрослыми людьми не за один день. Мы просто оба приняли решение и сделали действие каждый в свою сторону. И я не ушла от измены. Новые общения — это следствие нашего разрыва. Мы разошлись!» — написала Алена Ашмарина в микроблоге.
Алена Ашмарина с Жан-Полем и своими четырьмя дочками. Фото: соцсети
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Напомним, Жан-Поль Чуркин и Алена Ашмарина расстаются не в первый раз. Мужчина исчез жизни Ашмариной, узнав, что она беременна от него. А когда дочерям-двойняшкам было уже больше года, отец возник в их жизни и даже сделал предложение Алене Ашмариной. Но теперь она вновь осталась одна с четырьмя дочками. Первую она родила в браке с мужем-абьюзером, вторую — от отношений с экс-участником телестройки Ильей Григоренко.