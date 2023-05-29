«Решение принято двумя взрослыми людьми»: Алена Ашмарина из «Дома-2» рассталась с отцом своих дочерей-близнецов

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Напомним, Жан-Поль Чуркин и Алена Ашмарина расстаются не в первый раз. Мужчина исчез жизни Ашмариной, узнав, что она беременна от него. А когда дочерям-двойняшкам было уже больше года, отец возник в их жизни и даже сделал предложение Алене Ашмариной. Но теперь она вновь осталась одна с четырьмя дочками. Первую она родила в браке с мужем-абьюзером, вторую — от отношений с экс-участником телестройки Ильей Григоренко.