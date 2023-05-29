«Одни хрипы и скрипучий смех!»: Пугачева голосила на концерте — ничего внятного разобрать не смогли

Алла Пугачева побывала на концерте в Израиле. По доносившимся со сцены песням, нетрудно догадаться, кто выступал перед Примадонной. Сама артистка во всю подпевала давно известным хитам, однако внятно расслышать голос жены шоумена Максима Галкина*, ее поклонники не смогли. Читали только по губам. Толпа в концерном зале просто заглушила голос Примадонны.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».