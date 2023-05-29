«Одни хрипы и скрипучий смех!»: Пугачева голосила на концерте — ничего внятного разобрать не смогли

Алла Пугачева побывала на концерте в Израиле. По доносившимся со сцены песням, нетрудно догадаться, кто выступал перед Примадонной. Сама артистка во всю подпевала давно известным хитам, однако внятно расслышать голос жены шоумена Максима Галкина*, ее поклонники не смогли. Читали только по губам. Толпа в концерном зале просто заглушила голос Примадонны.
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«Одни хрипы и скрипучий смех!», «Изо всех сил пытаются показаться счастливыми, уже даже их жалко всех», «Никак не пойму, в Израиле нет что-ли больших залов? Все в каких-то сельских ДК выступают», «Ох уж эти переменчивые личности. То одна родина, то другая», «Ничего толком не слышно», «Алла могла бы и на сцене спеть, а сидит в зале!», «Голос ломкий», «К чему все это?» - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.