На фоне коляски с сыном: Фахрийе Эвджен обнажила плоский животик, показав фигуру через четыре месяца после родов — что-то невероятное

Известная актриса, звезда турецких сериалов Фахрийе Эвджен в микроблоге показала, в какой прекрасной форме находится спустя всего четыре месяца после беременности и родов.

Жена Бурака Озчивита разместила серию снимков, на которых позирует в коротком топе, обнажившим ее живот. Он у Фахрийе Эвджен абсолютно плоский, а талия тонкая — на зависть всем.

Фигура у Фахрийе Эвджен столь потрясающая, что глядя на актрису, ни за что невозможно догадаться, что еще какое-то время назад она была беременна вторым малышом. Но как напоминание того, что она — все же молодая мама, Фахрийе Эвджен как бы случайно засветила в кадре коляску с грудным сыном Керемом.

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