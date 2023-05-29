Климова в монокини козырнула интимной татуировкой на бедре: встала так, что все видно (фото)

45-летняя Екатерина Климова хорошеет год от года. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» только молодеет. За плечами у нее три неудавшихся брака, каждый из которых закончился разводом. Всего у Екатерины четверо детей — у актрисы есть дочка Елизавета, сыновья Матвей и Корней, а также младшая дочка Белла, которая учится в первом классе.

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В своем микроблоге Екатерина Климова поделилась свежим пляжным фото, приняв вполне соблазнительную позу. Экс-жена Игоря Петренко позировала в монокини, щегольнув интимной татуировкой на бедре. Поклонники так и ахнули — женщины от зависти, а мужчины от восхищения.