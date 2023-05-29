Пока мама на концертах отрывается, отец детьми занимается: Галкин* с сыном устроил велопрогулку по побережью

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина* уже год живет в Израиле. Все это время шоумен на заработках, он объездил весь мир с концертами и редкими набегами бывал дома. Сейчас у него появился перерыв в работе, и он воссоединился с родными. Но с женой на концерт «Машины времени» не пошел, а предпочел провести время с детьми.

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Пока мама отрывалась на сцене с музыкантами, Галкин* с сынишкой Гарри приехал на набережную. Они покатались на велосипедах, полюбовались закатным солнцем и шумными волнами. И, конечно, сняли видео для поклонников.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.