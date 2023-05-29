Туктамышева сверкнула красивым декольте в опасном топе: бюстгальтер проигнорировала

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На прогулку по городу Туктамышева нарядилась в опасный топ с прорезями и надела его без нижнего белья. Прикид получился с изюминкой, а выглядывающая сквозь прорези незагорелая кожа привлекла внимание подписчиков. Фолловеры поспешили с комплиментами красавице и пожелали ей поскорее оказаться на пляже, чтобы как следует понежиться на солнышке.