Ефимова нарядилась в боди для шейпинга: ушла в отрыв на дискотеке 90-х в Лос-Анджелесе

Чемпионка по плаванию Юлия Ефимова снова весело провела свои выходные. Спортсменка отправилась с подругами на вечеринку в стиле 90-х годов, чтобы потанцевать под хиты эпохи.

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Нарядилась Ефимова в соответствии с трендами того десятилетия. Она выбрала кислотных цветов боди для шейпинга, поверх накинула олимпийку, волосы убрала в хвостик на макушке. Песни, которые включали на дискотеке, Юлия знает наизусть и любит, поэтому стоять в сторонке не собиралась. Как она ушла в отрыв, пловчиха показала своим подписчикам в соцсетях.