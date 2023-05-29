Нугуманова в халатике оголила чресла: кадр из постели

Звезда фигурного катания Елизавета Нугуманова только вернулась из отпуска, который провела в Арабских Эмиратах. Красавица отрывалась в Дубае, много купалась и загорала, так что прятать свой бронзовый загар сейчас в Москве не собирается. И радует фолловеров в Сети снимками, на которых щеголяет отпускным оттенком кожи.

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На новом фото Нугуманова позирует в постели. Она откинула одеяло, вынула из-под него ножки, халатик расхристался, и взору зрителей предстали загорелые чресла красотки. От пикантного зрелища у поклонников голова пошла кругом, а комплименты потекли неиссякаемым потоком.