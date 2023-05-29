Скрывала 6 лет: как выглядит маленькая дочка Полины Гагариной, теперь не секрет - папина копия

Певица Полина Гагарина – дважды мама. Первого ребенка она родила в 2007 году и теперь очень гордится наследником, всячески подчеркивая его достоинства и публикуя фото с ним. А со вторым ребенком ситуация вышла иная. Дочь Мию звезда родила во втором браке, от фотографа Дмитрия Исхакова, и по сей день тщательно скрывала девочку, пряча лицо на протяжении всех шести лет.

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Но накануне на своем концерте звезда показала публике дочку. Вслед за ней и счастливый отец представил своим подписчикам роднульку. Как выглядит дочка Гагариной и Исхакова, теперь знают не только друзья семьи. Девочка растет настоящей красавицей с огромными карими глазами и, по мнению поклонников, настоящая папина копия.