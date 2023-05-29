Рудова в бикини подставила сочную плоть солнышку: легла на животик у бассейна, плещется

Звезда сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ» Наталья Рудова в майские праздники отдыхала на Бали. Красавица прилетала на остров всего на пару дней, но впечатлений набралась на многое время вперед. Сохранилось и множество фотографий. Актриса решила запостить архивы, чтобы не пылились в телефоне.

«Ловите неизданное», - обрадовала поклонников красавица, разместив в соцсетях фото.

На снимках актриса проводила время у бассейна. Облачившись в черное бикини, она красиво возлежала на животике, подставив солнышку – и объективу – свои сочные формы. Подписчики оценили.

«Крутое фото!», «Какая ты обалденная!», «Слов нет. Какая ты красивая», «Красотулька», «Ой ой ой», «Вы шикарная», - поражаются подписчики в комментариях.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»