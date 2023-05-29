Екатерина Климова в купальнике сразила поклонников идеальной фигурой: провела день у бассейна – люди ахнули

Звезда кино и театра Екатерина Климова отправилась с гастролями в Пензу. Выдался настоящий жаркий день, и актриса решила провести его у бассейна. Повезло не только отдыхающим в этот день увидеть знаменитость, но и подписчикам – Екатерина решила поделиться в соцсетях кадрами своего отдыха у бассейна.
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Фото в купальнике, подчеркнувшем идеальную фигуру многодетной матери, вызвали неподдельный восторг. Люди уверяют, что Климова выглядит значительно моложе своих 45 лет.
«Вы пример для подражания», «Роскошная женщина», «Екатерина, вы очень красивая! Вообще не меняетесь», «Шикарная женщина! Фигурка – точеная статуэтка!», «Королева», «Ну, Климова, красотка как всегда! Такое впечатление, что времени не подвластна!», «Вы как произведение искусства», - восторгаются подписчики.
Екатерина Климова. Фото: соцсети