Екатерина Климова в купальнике сразила поклонников идеальной фигурой: провела день у бассейна – люди ахнули

Звезда кино и театра Екатерина Климова отправилась с гастролями в Пензу. Выдался настоящий жаркий день, и актриса решила провести его у бассейна. Повезло не только отдыхающим в этот день увидеть знаменитость, но и подписчикам – Екатерина решила поделиться в соцсетях кадрами своего отдыха у бассейна.

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Фото в купальнике, подчеркнувшем идеальную фигуру многодетной матери, вызвали неподдельный восторг. Люди уверяют, что Климова выглядит значительно моложе своих 45 лет.