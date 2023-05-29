Севастьянова в купальнике выказала ядреный бюст: пышная ноша вываливается - ниточки не выдерживают

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова прилетела в Москву после недолгого пребывания в Монако. Красавица отдыхала перед этим в Дубае, а чуть раньше – на Мальдивах, так что на родине она решила сделать передышку – родные стены заряжают.

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Гимнастка повидалась с родителями, встречалась с друзьями, а теперь провела время в уединении, отправившись в SPA. По традиции, красотка продемонстрировала себя, покрутившись перед зеркалом. Она надела тугой слитный купальник с прорезями впереди, из которых пышный бюст так и норовил вывалиться – ниточки с ядреной ношей не справляются. Фото произвело фурор в соцсетях – подписчики ахнули от такой красоты.