«Давно не появлялась с таким глубоким декольте»: Яна Кошкина подразнила поклонников прелестями в откровенном наряде

Звезда сериала «ЧОП» Яна Кошкина после продолжительного перерыва в соцсетях вышла на связь. Красавица сообщила, что принимает участие в новом сезоне юмористического проекта, и попросила оценить свой внешний вид.

«Как вам мой образ? Очень давно я нигде не появлялась с таким глубоким декольте», - нырнула пальчиками в вырез актриса. – «Ну, чтоб вы понимали, это вот здесь я такая очень секси. Внизу штанишки с вытянутыми коленками, кроссовки».

Подписчики так соскучились по любимице, что простили ей и вытянутые коленки, и кроссовки, поспешив усыпать звезду кучей комплиментов. Ведь видят они только то, что сверху, и это зрелище их полностью устроило.

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