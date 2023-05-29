Готовы сделать скидку: Брежнева и Меладзе пытаются сдать свой особняк в Подмосковье в аренду – продать не удалось

Переехавшие за границу Вера Брежнева и Константин Меладзе лишились дохода в России и попытались продать свой роскошный особняк в Подмосковье. Продюсер и певица имеют трехэтажную усадьбу в элитном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе, площадь дома составляет 700 кв.м. Они намеревались выручить за него 300 млн рублей, но покупателя не нашлось.

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Теперь же стало известно, что их особняк сдается в аренду. Видимо, артисты на все согласны, лишь бы вновь начать получать какие-то деньги в России. Правда, сумму просят немаленькую – в месяц они хотят от жильцов 1,8 млн рублей. Но готовы сделать скидку, если арендатор найдется быстро – снизят плату до полутора миллионов.

Сейчас Брежнева и Меладзе, про развод которых упорно ходят слухи, живут в Италии, где у них вилла близ озера Гарда. Также в Киеве у продюсера есть роскошные апартаменты площадью 206 кв. м. Звездная чета жила на три страны – зарабатывали в России, отдыхали в Италии, часто наведывались на Украину. Теперь Брежнева не поет на русском языке и пытается строить карьеру в Европе, а Меладзе в принципе не появляется на людях.

По материалам сайта kp.ru