«На глазах у детей!»: Джиган назвал реальную причину расставания с Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган недавно снова серьезно расставались. Поклонники даже подумали, что дело идет к разводу, когда музыкант выставил на продажу их совместный дом.

Однако через пару месяцев звезды помирились. Оксана снова простила мужа. Однако о причинах ни она, ни он никому не поведали.

На комедийном шоу Джиган все же решил приоткрыть главную тайну своей семьи. Говорит, что уже четыре месяца он не пьет, не курит.

«Мне так было тяжело все бросить, что срывало крышу. И все это происходило на глазах у детей. Мы поняли, что это пипец», - заявил музыкант Гарику Харламову.

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