Заботливая мачеха: Зепюр Брутян оставила новорожденного сына ради детей Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян не раз давала понять, что обожает детей своего мужа Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. Молодая мачеха сумела отлично поладить с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией.

Дети Агаты Муцениеце часто гостят в доме отца, и даже рождение маленького сына Микаэля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян не внесло никаких изменений в график встреч отца и его наследников от первой жены.

Всю минувшую субботу Зепюр Брутян, оставив новорожденного сына, развлекала сына и дочку Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Компания выбралась на ферму, где Тимофей и Мия с удовольствием играли с животными.

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