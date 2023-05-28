Длинноногая красавица: Саша Задойнов из «Дома-2» покатал на качелях дочь от Элины Камирен – редкая встреча

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов поделился в микроблоге видео, которое доказывает, что отец он хороший.

В кадре Саша Задойнов запечатлел момент встречи с дочкой Александрой, своей тезкой, которая родилась от его отношений на проекте с Элиной Камирен.

Саша Задойнов качает дочь на качелях, а та в это время еще и успевает есть мороженое. Вот оно - счастье! Волосы Александры красиво развеваются на ветру, девочка выпрямляет ноги и показывает, какие они у нее длинные. Словом, дочь Задойнова от Камирен растет красавицей и будущей моделью.

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