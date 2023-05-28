Сгорбилась, ногами шаркает, сама идти не может: Аллу Пугачеву засняли в Израиле на концерте в странном виде

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алл Пугачева посетила выступление группы «Машина времени» в Кесарии.

Певица Алла Пугачева, несмотря на преклонный возраст, а Примадонне в апреле исполнилось 74 года, старается вести активный образ жизни.

Алла Пугачева в Израиле на днях вышла в свет, отметившись на концерте легендарной группы «Машина Времени». Но судя по всему, такие появления на публике стали даваться Алле Борисовне с большим трудом.

В соцсети сама Алла Пугачева разместила видео, на котором видно, как тяжело ей передвигаться. Алле Пугачевой подняться на сцену помог Андрей Макаревичи один из музыкантов его коллектива. Алла Пугачева горбится, ходит, шаркая ногами и явно нуждается в том, чтобы ее кто-то поддерживал. Со сцены Аллу Борисовну тоже уводил Андрей Макаревич*.

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«Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!» - написала в микроблоге Алла Пугачева после концерта, который был посвящен 54-летию коллектива.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Андрей Макаревичи Алла Пугачева. Фото: скрин соцсети

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