Сгорбилась, ногами шаркает, сама идти не может: Аллу Пугачеву засняли в Израиле на концерте в странном виде

Певица Алла Пугачева, несмотря на преклонный возраст, а Примадонне в апреле исполнилось 74 года, старается вести активный образ жизни.

Алла Пугачева в Израиле на днях вышла в свет, отметившись на концерте легендарной группы «Машина Времени». Но судя по всему, такие появления на публике стали даваться Алле Борисовне с большим трудом.

В соцсети сама Алла Пугачева разместила видео, на котором видно, как тяжело ей передвигаться. Алле Пугачевой подняться на сцену помог Андрей Макаревич* и один из музыкантов его коллектива. Алла Пугачева горбится, ходит, шаркая ногами и явно нуждается в том, чтобы ее кто-то поддерживал. Со сцены Аллу Борисовну тоже уводил Андрей Макаревич*.

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