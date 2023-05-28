Темноглазая брюнетка с волосами по пояс: Полина Гагарина впервые вывела на сцену красавицу-дочку Мию – подпевала маме

Популярная певица Полина Гагарина накануне дала сольный концерт в Москве. Главным событием выступления Полины Гагариной в столичном «Мегаспорте», безусловно, стало знакомство дочери звезды Мии с поклонниками.

В соцсетях фанаты Полины Гагариной публикуют видео с концерта, на котором певица запечатлена вместе со своей наследницей от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Полина Гагарина призналась публике, что шестилетняя Мия сама попросилась выйти с ней на сцену.

«Она сказала: «Я вот эту песню знаю и эту знаю». Я сказала: «Дочка, петь, наверное, не надо. А вот показаться людям, станцевать и увидеть наконец-то, куда мама уходит каждый день практически...». Встречайте – моя дочь, Мия Исхакова!» - объявила Полина Гагарина.

Под звуки бурных аплодисментов на сцену вышла хорошенькая девочка с длинными темными волосами и карими глазами. Очевидно, что Мия похожа на своего папу.