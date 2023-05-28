Темноглазая брюнетка с волосами по пояс: Полина Гагарина впервые вывела на сцену красавицу-дочку Мию – подпевала маме

Популярная певица Полина Гагарина накануне дала сольный концерт в Москве. Главным событием выступления Полины Гагариной в столичном «Мегаспорте», безусловно, стало знакомство дочери звезды Мии с поклонниками.
В соцсетях фанаты Полины Гагариной публикуют видео с концерта, на котором певица запечатлена вместе со своей наследницей от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Полина Гагарина призналась публике, что шестилетняя Мия сама попросилась выйти с ней на сцену.
«Она сказала: «Я вот эту песню знаю и эту знаю». Я сказала: «Дочка, петь, наверное, не надо. А вот показаться людям, станцевать и увидеть наконец-то, куда мама уходит каждый день практически...». Встречайте – моя дочь, Мия Исхакова!» - объявила Полина Гагарина.
Под звуки бурных аплодисментов на сцену вышла хорошенькая девочка с длинными темными волосами и карими глазами. Очевидно, что Мия похожа на своего папу.
Создалось ощущение, что маленькая Мия совершенно не боится сцены, и ее не смущает огромное количество народу. А в зале было четырнадцать тысяч человек.
Одетая в красивое платье с пышной юбкой из органзы Мия Исхакова уверенно подпевала своей маме Полине Гагариной.
Полина Гагарина с дочкой Мией. Фото: скрин соцсети