«Что они делают в спектакле «Под одной крышей»: Марк Варшавер неожиданно высказался о звездах сериала «Сваты»

Директор театра Ленком Марк Варшавер дал понять, что в труппе у него есть свои любимчики, о которых он отзывается с особой теплотой.
Двух актрис театра, которые еще и являются звездами сериала «Сваты», - Олесю Железняк и Татьяну Кравченко, Марк Варшавер считает главными артистками Ленкома и по-настоящему народными.
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«Железняк Олеся, например. Практически я сделал так, что она стала одной из главных актрис театра. А почему? Только по одной причине — она великая, большая артистка. Таня Кравченко, по-настоящему народная артистка. Что они делают в спектакле «Под одной крышей»!
Кстати, молодец и Рома Самгин — ученик Марка Анатольевича, режиссер этой постановки. Я к нему очень негативно относился одно время, но когда увидел пьесу, позвонил и сказал: «Ромочка, я снимаю шляпу», - высказался Марк Варшавер в эфире программы «Однажды…» на НТВ.