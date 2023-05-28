«Что они делают в спектакле «Под одной крышей»: Марк Варшавер неожиданно высказался о звездах сериала «Сваты»

Директор театра Ленком Марк Варшавер дал понять, что в труппе у него есть свои любимчики, о которых он отзывается с особой теплотой.

Двух актрис театра, которые еще и являются звездами сериала «Сваты», - Олесю Железняк и Татьяну Кравченко, Марк Варшавер считает главными артистками Ленкома и по-настоящему народными.

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