Роскошные косы, красивая осанка, точеный профиль: Проскурякова подловила подросшую дочь от Николаева во время игры на рояле

Известный музыкант, автор хитов Игорь Николаев вместе с молодой женой Юлией Проскуряковой растит дочку Веронику.
Девочке в октябре этого года исполнится восемь лет. Вероника Николаева талантами явно пошла в своих родителей. В свои юные годы она занимается музыкой и прекрасно играет на рояле.
Выступление Вероники в музыкальной школе записала на видео и сделала достоянием общественности ее мама, Юлия Проскурякова, которая очень гордится дочкой.
В кадре видна подросшая Вероника с двумя роскошными косами. У нее прекрасная осанка и точеный профиль.
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«Вероничка играет пьесу «Колыбельная для Вероники» в музыкальной школе училища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Очень трогательно! Спасибо нашему педагогу Ольге Евгеньевне Мечетиной», - написала под видео Юлия Проскурякова.
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой за роялем. Фото: скрин соцсети