«Моя маленькая приехала»: Антон Гусев воссоединился с новой избранницей после разлуки – понежничали на глазах у всех

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викой Романец, видимо, зарекся строить отношения с девушками с телестройки.

Сейчас у Антона Гусева новый роман с девушкой из Екатеринбурга по имени Яна. В микроблоге Антон Гусев вовсю транслирует, что на этот раз его роман идеален.

Яна периодически летает домой, а Гусев ждет ее в Москве и скучает. В микроблоге он сообщил о долгожданном воссоединении с Яной после разлуки.

Парочка ехала из аэропорта на машине и вовсю миловалась на камеру. Антона Гусева не останавливало даже то, что он за рулем.

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