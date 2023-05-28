Подогрела слухи о разводе с Галкиным*: одинокая Пугачева пришла на концерт «Машины времени» в Израиле – в глазах грусть-печаль

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева уже давно не виделась с мужем.

74-летней певице Алле Пугачевой дома не сидится. Звезда привыкла блистать, но сейчас все чаще делает это не на своих, а на чужих концертах в Израиле.

В минувшую субботу, 27 мая, Алла Пугачева отметилась на выступлении группы «Машина Времени» в Кесарии. Коллектив большим концертом отметил свое 54-летие.

«Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!» - поздравила музыкантов Алла Пугачева в микроблоге.

На мероприятие Алла Пугачева пришла одна, без сопровождения мужа Максима Галкина*, тем самым подогрев слухи о разводе.

Пару уже давно не видели вместе, а недавнюю паузу в гастролях Максим Галкинпровел не с женой, а с детьми Гарри и Лизой во Франции.

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Алла Пугачева, судя по кадрам, которые сама же разместила в микроблоге, в Израиле чувствует себя неважно. Примадонну пригласили подняться на сцену, и она шла, шаркая ногами. 

Алле Пугачевой помогал передвигаться музыкант Андрей Макаревич**. Поклонники успели отметить, что, хоть Алла Борисовна и улыбалась, в ее глазах была видна печаль.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Алла Пугачева (на фото справа) и Андрей Макаревич**. Фото: скрин соцсети

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