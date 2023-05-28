Маленькие пловцы: Юлия Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов в бассейне – довольные мордашки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова впервые отвезла сыновей-близнецов в бассейн. Молодая мама решила, что пришло время учить мальчиков плавать. Все-таки, им уже по восемь месяцев!
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которые засняла, пока тренер по очереди занималась с Даниэлем и Кристианом. Юлия Ефременкова рассказала, что близнецам очень понравилась первая тренировка в бассейне.
Наверняка, у мальчиков были довольные мордашки. В кадре этого не видно, так как дети были развернуты спиной в камере.
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«Даниэльчик в начале немного напрягся. Но потом ему понравилось. Кажется, ему тридцать минут даже было мало», - поделилась Юлия Ефременкова.
Один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: скрин соцсети