74 года стукнуло: кокетливая Пугачева в белой блузе с воланом и с шиньоном на макушке отметилась на концерте в Израиле

Певица Алла Пугачева, несмотря на почтенный возраст - 74 года, дома засиживаться не любит. На этот раз Примадонна развеялась на концерте группы «Машина времени», посвященном 54-летию этого коллектива. Мероприятие прошло в минувшую субботу, 27 мая, в Кесарии.
Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала весьма кокетливый образ. Она облачилась в просторную белую блузу с воланами и укороченные джинсы из разбеленного денима. На голову Алла Пугачева прикрепила шиньон в области макушки.
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«Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!» - поздравила коллектив Алла Пугачева.
Алла Пугачева (на фото справа) на концерте группы «Машина времени». Фото: скрин соцсети