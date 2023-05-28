74 года стукнуло: кокетливая Пугачева в белой блузе с воланом и с шиньоном на макушке отметилась на концерте в Израиле

Певица Алла Пугачева, несмотря на почтенный возраст - 74 года, дома засиживаться не любит. На этот раз Примадонна развеялась на концерте группы «Машина времени», посвященном 54-летию этого коллектива. Мероприятие прошло в минувшую субботу, 27 мая, в Кесарии.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала весьма кокетливый образ. Она облачилась в просторную белую блузу с воланами и укороченные джинсы из разбеленного денима. На голову Алла Пугачева прикрепила шиньон в области макушки.

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