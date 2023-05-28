Темные волосики, нежное ушко: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала маленькую дочку Микаэллу – такая сладкая

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в конце апреля вновь стала мамой. Своему избранника Маркусу звезда телестройки подарила дочку Микаэллу.

Алиана Устиненко тает от любви и нежности к малышке. В микроблоге она разместила снимок девочки, показав ее темные волосики и нежное, розовенькое ушко. Облачена Микаэлла в красивый пудровый боди. Крошка, которой всего месяц, сладко спит.

Алиана Устиненко пока не показывает личика Микаэллы и прикрывает его смайликом.

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