Темные волосики, нежное ушко: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала маленькую дочку Микаэллу – такая сладкая

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в конце апреля вновь стала мамой. Своему избранника Маркусу звезда телестройки подарила дочку Микаэллу.
Алиана Устиненко тает от любви и нежности к малышке. В микроблоге она разместила снимок девочки, показав ее темные волосики и нежное, розовенькое ушко. Облачена Микаэлла в красивый пудровый боди. Крошка, которой всего месяц, сладко спит.
Алиана Устиненко пока не показывает личика Микаэллы и прикрывает его смайликом.
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Алиана Устиненко пообещала совсем скоро рассекретить внешность малышки, так как всем поклонникам звезды реалити-шоу хочется узнать, на кого же из своих родителей больше похожа Микаэлла.
Дочь Алианы Устиненко Микаэлла. Фото: соцсети