Скинула одежду и все показала: Африкантова в микро-бикини бесстыдно обнажила сочные чресла – грудью манит, бедрами влечет

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в последнее время изменила свой контент в микроблоге. На смену снимкам с мужем Романом Капаклы и рассказам о прелестях семейной жизни пришли фото в бикини и проповеди о том, как прекрасно быть одной.
Марина Африкантова на этот раз подразнила снимками в зеленом микро-бикини, окунувшись в море в Дубае. Блондинка скинула одежду и засветила свое сочное тело и чресла. Поклонники признались, что Марина Африкантова манит и будоражит своею грудью и бедрами.
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Марина Африкантова в бикини. Фото: соцсети
Напомним, Марина Африкантова и Рома Капакпы не вместе уже с февраля. Пара рассталась после измены Ромы Капаклы Марине с экс-участницей проекта Таней Мусульбес.