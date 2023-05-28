Скинула одежду и все показала: Африкантова в микро-бикини бесстыдно обнажила сочные чресла – грудью манит, бедрами влечет

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в последнее время изменила свой контент в микроблоге. На смену снимкам с мужем Романом Капаклы и рассказам о прелестях семейной жизни пришли фото в бикини и проповеди о том, как прекрасно быть одной.

Марина Африкантова на этот раз подразнила снимками в зеленом микро-бикини, окунувшись в море в Дубае. Блондинка скинула одежду и засветила свое сочное тело и чресла. Поклонники признались, что Марина Африкантова манит и будоражит своею грудью и бедрами.

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