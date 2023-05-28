Еле перебирает ногами, а все молодится: едва живую Пугачеву двое мужчин под руки вывели на сцену – в шикарной блузе, на голове хвостик

Известная певица Алла Пугачева в Израиле старается не засиживаться дома. В минувшую субботу, 27 мая, Примадонна посетила концерт группы «Машина времени» в Кесарии, посвященный 54-летию коллектива.

В свет Алла Пугачева вышла в одиночестве, без своего супруга. В какой-то момент музыканты популярной группы пригласили Аллу Борисовну на сцену. Примадонна поднялась. В Сеть попало видео, запечатлевшее этот момент. Очевидно, что Алла Пугачева, которой в апреле исполнилось 74 года, передвигается с большим трудом. Примадонна заметно сдала в Израиле.

По сцене Алла Пугачева передвигалась, шаркая ногами и опираясь на фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича* и еще на одного из музыкантов группы.

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