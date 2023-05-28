Талантливая и без признаков звездности: дочь Николаева растрогала публику игрой на рояле (видео)

Дочь композитора Игоря Николаева и артистки Юлии Проскуряковой Вероника Николаева растрогала публику своим скромным видом и талантливой игрой на рояле.

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Вероника учится в музыкальной школе училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Как и папа, она играет на рояле.

Дочь знаменитостей выступила с пьесой своего отца «Колыбельная для Вероники» на мини-концерте.