Пятилетняя дочь актера Владимира Стеклова получила травму головы — ЧП произошло после полуночи

Привычные для семьи актера Владимира Стеклова посиделки в гостях закончились неприятным инцидентом. Возвращаясь домой от приятелей вместе с родителями, пятилетняя дочь артиста, Арина, получила травму головы. Девочке понадобилась помощь.

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ЧП произошло после полуночи во дворе дома на Ленинградском проспекте, где живет 75-летняя знаменитость. Наследница Стеклова шла за руку со своей мамой Ириной Дерягиной, как та неожиданно упала. Не желая того, женщина потянула за собой девочку. В результате малышка с силой ударилась головой об асфальт.

К счастью, травма оказалась неопасной. Медики исключили сотрясение мозга, рекомендовав родителям наблюдать за девочкой, пишет «МК».

Арина, напомним, третья дочь Владимира Стеклова. Наследница появилась на свет в четвертом браке знаменитости с Ириной Дерягиной, которая младше актера на 33 года.