Суд наложил на Аллу Пугачеву запрет: осталась без кровных денег — СМИ

В настоящее время за границей оказалась не только народная артистка Алла Пугачева, но и вся ее семья.

Вслед за ней, ее мужем и младшими детьми Лизой и Гарри, за рубеж отправились старшая дочь Кристина Орбакайте (после длительных гастролей в России), а также внуки Дэни и Никита. Внучка Клава давно живет в США с родителями.

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Журналисты КП пишут, что один из внуков Никита Пресняков создал для своей знаменитой бабушки проблему.

Алла Пугачева отдала во владение старшему внуку свою дачу на Истре. Сын же Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова в разгар известных событий поспешил покинуть страну и позабыл про взятые обязательства по недвижимости и не заплатил за аренду береговой линии в Подмосковье.

В итоге на народной артистке повис долг в размере 44 тысяч рублей, плюс пени - еще 7 тысяч. Эти деньги с певицы требуют местные власти через суд.

Получается, если суд взыщет с Пугачевой эту неуплату, она останется из-за внука без собственных денег. Также певица не имеет права продать дом без внесенных средств.