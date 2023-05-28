Семейная идиллия: Юлия Королева и Гуф воссоединились на дне рождения дочери

Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети 

Малышке Тине исполнился год.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Юлии Королевой появились кадры воссоединения с Гуфом. Примечательно, что знаменитости помирились и показали лицо общей дочери Тины.

Несмотря на предупреждения телеведущей Айзы, а также слова Юлии Королевой, Гуфу удалось расположить к себе вторую жену.

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После подарков, букетов и публичных извинений Юлия Королева простила Гуфа. Для дочери Гуф и Юлия устроили вечеринку. Малышка веселилась в кругу друзей и родителей. Тине исполнился годик. Поэтому родители именинницы показали лицо малышки, которое до этого усердно прятали.

Сами Королева и Гуф выглядели счастливыми на празднике. Казалось, будто между ними и не было никаких конфликтов. 

«Спасибо, что выбрала нас. Мы сделаем все для твоего счастья! А ты просто будь!», – написала поздравление Юлия в своем микроблоге.

 

 

Тина Долматова с родителями. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Юлия Королева простила Гуфа после ссор и желания развестись.

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