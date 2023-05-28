Алексей Чумаков рассказал правду о положении Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: соцсети 

Поклонники подозревают певицу в беременности.

Исполнитель Алексей Чумаков ответил на вопрос, ждет ли Юлия Ковальчук второго ребенка.

Напомним, выпускники «Фабрики звезд» Ковальчук и Чумаков являются родителями девочки Амелии. 

Пара никак не комментировала скорое пополнение в семье. Только вот поклонники артистов решили, что Юлия и Алексей скрывают беременность звезды.

Чумаков опроверг слухи об «интересном» положении жены. Он не считает, что у Юлии есть фото с округлившимся животиком. Чумаков пошутил, что его из-за лишнего веса можно считать беременным. 

«Она покончила жить самообжорством», – заявил Чумаков в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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