Алексей Чумаков рассказал правду о положении Юлии Ковальчук

Исполнитель Алексей Чумаков ответил на вопрос, ждет ли Юлия Ковальчук второго ребенка.
Напомним, выпускники «Фабрики звезд» Ковальчук и Чумаков являются родителями девочки Амелии.
Пара никак не комментировала скорое пополнение в семье. Только вот поклонники артистов решили, что Юлия и Алексей скрывают беременность звезды.
Чумаков опроверг слухи об «интересном» положении жены. Он не считает, что у Юлии есть фото с округлившимся животиком. Чумаков пошутил, что его из-за лишнего веса можно считать беременным.
«Она покончила жить самообжорством», – заявил Чумаков в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.