Алексей Чумаков рассказал правду о положении Юлии Ковальчук

Чумаков опроверг слухи об «интересном» положении жены. Он не считает, что у Юлии есть фото с округлившимся животиком. Чумаков пошутил, что его из-за лишнего веса можно считать беременным.

«Она покончила жить самообжорством», – заявил Чумаков в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.