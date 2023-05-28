«Два волшебных правила»: Наталья Рудова рассказала, как худеет

В свои 39 артистка Наталья Рудова может похвастаться идеальной фигурой.
У блондинки видны «кубики» пресса, а ее стройным ножкам могут позавидовать 20-летние девушки.
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На днях Рудова раскрыла секрет своей идеальной фигуры.
«Два волшебных правила: ограничения в еде – это ваш вес, спорт – это качество вашего тела. Другого не существует!», – заявила Рудова в личном микроблоге.
Рудова рассказала и о своих бьюти-лайфхаках.
«Мне лень куда-то ехать ради бровей. Могу сделать супер-мейк сама, даже грим крутой делаю», – призналась Наталья Рудова.