«Эти сладкие щеки»: Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку на пляже в купальнике в горох и панамке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала известной персоной в России. В 52 года блондинка может похвастаться успешной карьерой и счастливым браком. Она строит отношения с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария. Недавно звезда улетела с ней отдыхать в Турцию.
На этот раз Кудрявцева также проводит время с подругой Катей Гордон и ее семьей. Наследница телеведущей подружилась с сыном Кати Серафимом. Накануне блондинка выложила трогательный кадр. Она подловила дочку на пляже в алом купальнике в горох с баской. Наряд дополняла панамка с цветком. Рядом был друг Марии.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники не перестают восхищаться наследницей Кудрявцевой. У девочки образовалась своя армия поклонников. «Ого, какая красивая», «Купальник такой стильны», «Эта девочка всегда бесподобна», «Эти сладкие щеки», «Появился кавалер», — стали писать подписчики.