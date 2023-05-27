«Эти сладкие щеки»: Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку на пляже в купальнике в горох и панамке

На этот раз Кудрявцева также проводит время с подругой Катей Гордон и ее семьей. Наследница телеведущей подружилась с сыном Кати Серафимом. Накануне блондинка выложила трогательный кадр. Она подловила дочку на пляже в алом купальнике в горох с баской. Наряд дополняла панамка с цветком. Рядом был друг Марии.

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