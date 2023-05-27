Вечеринка на природе: Подольская в платье на запах и сапогах-казаках устроила жаркие танцы на лужайке с Пресняковым

На этот раз Подольская захотела развеяться. Она устроила вечеринку во дворе своего дома. Певица облачилась в платье на запах карамельного цвета и сапоги-казаки. Она подчеркнула свои стройные ноги. Наталья стала играть в мяч со старшим сыном, а потом станцевала с Пресняковым. Она зажигала также с сестрой и гостями.

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