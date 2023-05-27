«Йося – проказник»: подросшая внучка Валерии за завтраком раскрыла папе, кем считает Пригожина (видео)

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной в еще юном возраст и теперь продолжает покорять шоу-бизнес. Недавно артистка отметила свое 55-летие. Она поражает всех своей моложавой внешностью. При этом у звезды уже растет внучка Селин. Кроха родилась в семье сына певицы Арсения Шульгина.
На этот раз сын Валерии снял видео, которое повеселило Иосифа Пригожина. Муж артистки не раз проводил время с Селин. На этот раз кроха завтракала сырниками с ягодами. Она предстала в костюмчике пудрового цвета и мягком ободке. Ее кормили с ложечки. Девочку спросили, кем является Пригожин. Она сразу выдала свой ответ, рассмешив папу.
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«Зрит в корень. Ребенку виднее. «Йося – проказник», это очень смешно», — написал муж звезды.
Поклонники пришли в восторг от кадров. «Боже, какое же это счастье! Внуки это... это все мы, это наше большое счастье», «Устами ребёнка глаголет истина», «Какая красотка», «Сразу раскусила», — стали писать подписчики.