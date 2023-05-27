«Йося – проказник»: подросшая внучка Валерии за завтраком раскрыла папе, кем считает Пригожина (видео)

На этот раз сын Валерии снял видео, которое повеселило Иосифа Пригожина. Муж артистки не раз проводил время с Селин. На этот раз кроха завтракала сырниками с ягодами. Она предстала в костюмчике пудрового цвета и мягком ободке. Ее кормили с ложечки. Девочку спросили, кем является Пригожин. Она сразу выдала свой ответ, рассмешив папу.

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